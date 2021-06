Educação 01/06/2021 06:44 Unemat libera resultado da seleção de vagas ociosas do SiSU 2021/1 Pré-matrícula virtual dos aprovados será realizada nos dias 31 de maio e 1º de junho. Foi divulgado o resultado do Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas ociosas do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2021/1 da Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat). Confira o resultado Os calouros terão suas pré-matrículas virtuais em 31 de maio e 1º de junho. Todas as etapas do registro acadêmico e orientações para matrículas podem ser vistas no edital complementar. Como foi a seleção? A Unemat realizou o processo seletivo para ocupar 307 vagas que restaram do SiSU 2021/1. As oportunidades são para Sinop, Cáceres, Alta Floresta, Barra dos Bugres, Alto Araguaia, Juara, Pontes e Lacerda, Nova Xavantina e Tangará da Serra. A seleção para preenchimento das vagas ociosas do SiSU 2021/1 foi realizada exclusivamente por meio de envio de Carta de Intenção. Mais informações no edital e pelo site da Unemat.

