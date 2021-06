Desde a sua implementação, em 2012, o curso de Direito do campus de Alta Floresta vem contribuindo, de forma significativa, com a comunidade altaflorestense, uma vez que proporciona o ensino das ciências jurídicas de forma gratuita e proficiente. Neste período, foram 129 profissionais formados e atualmente são 393 alunos matriculados.

Os resultados obtidos atestam a qualidade do ensino, segundo o Coordenador do curso, Paulo Henrique Salmazo de Souza: “os discentes do curso de Direito da Unemat, Campus de Alta Floresta, vêm obtendo a segunda melhor média de aprovação nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil, em relação a todas as universidades do Estado de Mato Grosso, desde que começaram suas participações. Neste período de pandemia não foi diferente, a instituição obteve novamente um excelente resultado, a despeito de todos os desafios e dificuldades enfrentados.”

Recentemente, o curso recebeu conceito 4 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), muito próximo do conceito 5 que é a nota máxima do exame, o que representa também uma das melhores avaliações do Estado.

Os cursos oferecidos pela UNEMAT, dentre eles o curso de Direito do campus de Alta Floresta, tem mudado a vida de muitas pessoas, em depoimento, a ex-aluna e agora advogada e professora interina do campus, Daniela Batista de Mello, relata: “a Universidade e em especial o Curso de Direito, foi de suma importância para minha formação profissional. Inicialmente, após o ingresso na Universidade fui selecionada para integrar projetos de extensões, por meio dos quais pude adquirir conhecimentos, compartilhar experiências com demais colegas, inclusive participar de congresso universitário. Durante minha vida acadêmica, especificamente no 9° semestre do curso de Direito, após prestar teste seletivo me tornei assessora jurídica na Procuradoria Jurídica do Município de Alta Floresta (onde permaneci por três anos) e, no semestre seguinte, fui aprovada na minha primeira tentativa ao XXVI Exame de Ordem Unificado.”

Daniela, que integrou a segunda turma do curso, diz se sentir grata e honrada: “Na minha concepção, é inegável a importância que a Universidade como um todo exerce sobre a vida do acadêmico, pois além de prepará-lo para o seu futuro profissional, contribui para com a sociedade ao colocar no mercado de trabalho profissionais habilitados e competentes. Como ex-aluna e professora interina, sou eternamente grata!”



A implementação do curso também possibilitou a realização de sonhos que antes pareciam distantes, como é o caso da ex-aluna, hoje servidora pública, Kalita Castro: “Eu, desde adolescente, sonhava cursar faculdade de Direito em uma Universidade Pública. No entanto, morava em uma cidade pequena, sem muitos recursos de educação em nível superior. Era necessário, na maioria das vezes, para quem queria fazer o nível superior, o deslocamento de aproximadamente 220km por dia para conseguir estudar em uma cidade vizinha. [..] aproximadamente quando estava na metade do ensino médio, descobri sobre o início do curso de Alta Floresta e comecei a estabelecer esse objetivo. Quando fiz o Enem era possível também ingressar na UFMT Barra do Garças, mas escolhi Alta Floresta/MT, pois, apesar do curso ser relativamente novo, eu sabia que ficar mais perto da minha família era a melhor opção e não houve arrependimentos. Eis aí o motivo. Fiz a melhor escolha da minha vida.”

O impacto que a educação pública de qualidade causa é transformador, e a UNEMAT é uma instituição que se orgulha por levar essa possibilidade para quem vive no interior, quando perguntada sobre os efeitos do curso a egressa Kalita Castro disse: “O impacto diretamente na minha vida, além da realização profissional e pessoal, é a demonstração da capacidade e da possibilidade que temos em realizar sonhos e atingir objetivos planejados. A partir do impacto na minha vida, o Curso de Direito me possibilita ajudar, influenciar e a transformar a vida de pessoas ao meu redor. [...] O dia da minha formatura foi um dia espetacular. Poder olhar para trás e analisar todo o crescimento pessoal e profissional é muito gratificante. Portanto, a UNEMAT representa o caminho que foi possível realizar esse sonho, na verdade, representa a realização desse sonho. O Curso de Direito transformou minha vida, representando a possibilidade de continuidade em meu propósito de vida: ser magistrada.”

Além de ser instrumento de transformação, o curso de Direito do campus de Alta Floresta também busca acompanhar os desafios do século XXI sem deixar de lado o contexto regional. Sobre o novo projeto pedagógico de matriz curricular, o coordenador informa que serão englobados: “o novo mercado de trabalho, os desafios ambientais, a inteligência artificial e tecnologias no direito e o desenvolvimento sustentável na fronteira da Amazônia Legal. Nesse sentido o curso será estabelecido na premissa da interdisciplinaridade e integração efetiva entre ensino, pesquisa e extensão, bem como uma inserção mais ativa no município de Alta Floresta e Região.”

E para além das mudanças positivas já observadas pelos ex-alunos em decorrência da implementação do curso, objetiva-se ainda, como disse Paulo, a expansão em projetos de pesquisa e extensão que possam contribuir ainda mais com a população altaflorestense, como é o caso do Projeto Direitos Humanos e Cidadania para Escolas Públicas de Alta Floresta, que busca levar conhecimento sobre o tema aos alunos da rede pública, bem como a troca de saberes entre a academia e a comunidade.

Com o objetivo de maior inserção social, recentemente a Universidade recebeu a doação de um terreno no Polo Universitário do Bairro Planejado Aquarela Hamoa, onde será estabelecido o Núcleo de Prática Jurídica do Curso, bem como o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos do Campus de Alta floresta.

São muitas as contribuições que foram e ainda serão feitas aos cidadãos altaflorestenses pela UNEMAT e mais do que nunca é fundamental defender e fomentar a educação e as universidades públicas, instrumentos transformadores da sociedade.