Educação 06/06/2021 08:03 Enem 2021 será aplicado em 21 e 28 de novembro Inscrição para o exame inicia em 30 de junho e deve ser feita na Página do Participante O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 será aplicado nos dias 21 e 28 de novembro. O cronograma foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (2) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os interessados em participar do Enem 2021, versão impressa ou digital, poderão fazer a inscrição no período de 30 de junho a 14 de julho, na Página do Participante. Todos os interessados em fazer o Enem 2021 devem fazer a inscrição, independentemente de terem adquirido a isenção da taxa ou não, bem como terem dado a justificativa de ausência no Enem 2020. O Inep ressalta que esses procedimentos não garantem a inscrição. A novidade deste ano é que as duas versões do Enem 2021 (impressa e digital) terão as mesmas provas, com itens iguais, aplicadas nas mesmas datas. Vale destacar que o Enem Digital é exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou que está concluindo essa etapa em 2021. Assim, os participantes que desejarem fazer o exame para fins de autoavaliação — os chamados “treineiros” — devem se inscrever para o Enem 2021 impresso.

