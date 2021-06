Educação 07/06/2021 16:04 Reitor do IFMT se reúne com prefeito de Paranaíta para tratar sobre a implantação do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) O reitor do Instituto Federal de Mato Grosso, professor Julio Cesar dos Santos, se reuniu nesta quarta-feira (02/06), com o prefeito de Paranaíta, Osmar Mandacaru para tratar sobre a implantação do Centro Vocacional Tecnológico. O CVT irá atuar com a agricultura familiar e educação de jovens e adultos. Neste primeiro momento irá atuar com as seguintes ações: culturas de café, produção de leite e produção de psicultura. Na educação de jovens e adultos, será voltado na alfabetização desse segmento. O Centro Vocacional Tecnológico terá atividades integradas em parceria com os campi Alta Floresta, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva e São Vicente. Participaram da reunião, a equipe de gestão da prefeitura de Paranaíta; o diretor de Planejamento e Captação de Recursos do IFMT, Leone Covari e do escritório de captação de recursos, Carlos André de Oliveira Câmara.

