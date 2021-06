Educação 13/06/2021 07:39 Seciteci prorroga prazo de inscrições para curso de Técnico em Agropecuária em três municípios O prazo para as matrículas foi ampliado para que os alunos de Pontes e Lacerda, Aripuanã (distrito de Conselvan) e Peixoto de Azevedo possam concluir os processos A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) prorrogou o prazo de inscrições para o curso de Técnico em Agropecuária nos municípios de Pontes e Lacerda, Aripuanã (distrito de Conselvan) e Peixoto de Azevedo. Os interessados têm até a próxima quarta-feira (16.06) para se inscrever. Ao todo, são ofertadas 270 novas vagas gratuitas para qualificação profissional de alunos que cursam o Ensino Médio, o Mediotec. O prazo para as matrículas foi ampliado para que os alunos destes municípios possam concluir o processo de inscrição e entrega da documentação necessária. A retificação do edital foi publicada no site da Seciteci, para acessar, clique AQUI. Segundo o secretário da Seciteci, Nilton Borgato, a ideia é capacitar o maior número de profissionais para o mercado de trabalho, diminuindo as desigualdades sociais e ampliando a geração de emprego e renda no Estado. Alguns locais ainda estão com vagas disponíveis, por isso o prazo foi prorrogado para facilitar as inscrições dos interessados. “O Mediotec é um programa que oportuniza aos alunos da rede pública cursar ao mesmo tempo, um curso técnico. Esta ação é focada em oportunizar a estes jovens o ingresso ao mercado, logo após a conclusão dos estudos. Já que ainda temos vagas para algumas cidades, como Peixoto de Azevedo, Aripuanã e Pontes e Lacerda, então decidi prorrogar o prazo”, informou o gestor. Ao todo são nove turmas que serão coordenadas por cinco Escolas Técnicas do Estado (ETE’s): Barra do Garças, Sinop, Alta Floresta, Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra. A coordenadora de Educação Profissional e tecnológica da Seciteci, Ana Flavia Derze Soares, explica que as aulas serão presenciais, com previsão de início do segundo semestre deste ano. “As nossas unidades estão se preparando para dar início ao curso, que será ofertado na modalidade presencial considerando as práticas que o curso requer. Portanto as escolas estão se preparando para cumprir todas as medidas que visam atender aos protocolos sanitários de prevenção à Covid”, disse ela. Para estes municípios a lista com as matrículas deferidas será divulgada no dia 24 de junho. A previsão para o início das aulas é dia 19 de julho. Os alunos receberão certificados após a conclusão do curso. A Seciteci realizará o processo seletivo, conforme critérios definidos em edital que pode ser acessado AQUI.

