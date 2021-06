Educação 15/06/2021 19:12 Assessoria de Imprensa Sintep/MT denuncia que prova do Avalia MT possui questões copiadas da internet As questões de Língua Portuguesa, copiadas da internet, apresentam elementos que tornam as respostas supostamente 'mais fáceis', e inviabilizam a avaliação das habilidades necessárias dos estudantes para o conteúdo. O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT) denuncia que as questões presentes no questionário implementado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) “Avalia MT”, são cópias de outras avaliações já publicadas na internet. O Programa implementado na rede estadual tem como objetivo avaliar o nível de aprendizagem dos estudantes da rede pública do ensino fundamental e médio. A direção do Sintep/MT cobra apuração das possíveis irregularidades pedagógicas e financeiras apresentadas pelo Avalia/MT. O material analisado por professores da rede estadual diagnosticou questões, textos, exercícios e as respostas prontas da internet. E mais, conteúdos descontextualizados da realidade dos estudantes da rede estadual.

Segundo a dirigente do Sintep/MT, Maria Aparecida Cortez, às questões de Língua Portuguesa, copiadas da internet, apresentam elementos que tornam as respostas supostamente 'mais fáceis', o que inviabiliza a avaliação das habilidades necessárias dos estudantes para o conteúdo.

A sindicalista destaca que esta é mais uma ação trazida pelo desmonte da educação pública implementada na gestão Mauro Mendes. “A prova diagnóstica executada pela Seduc/MT parte do objeto de aprendizagem aleatória, sem considerar a realidade do aluno, como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Deste modo, não permite verificar quais estudantes ou em quais conteúdos apresentam dificuldades, principalmente considerando esses quase dois anos de aulas remotas”, relata Maria Aparecida.

Em vídeo denúncia, para estudantes, pais e profissionais, o Sindicato alerta para o retrocesso na educação pública promovido pela gestão Mauro Mendes. Cita como engodo o “sistema estruturado de ensino”, que encerrou as atividades de formação executadas pelos Centros de Formação e Atualização Profissional (Cefapros). Reafirma a denúncia do sistema apostilado, que gasta recursos públicos com cópias de livros distribuídos gratuitamente pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

Segundo apurado pelo Sintep/MT as provas do “Avalia MT” foram elaboradas pelo Centro de Políticas e Avaliação de Minas Gerais, e é mais um dos programas ‘inovadores’ executados pela Seduc/MT. O Sistema Estruturado de Ensino é importado do Paraná e adotado pelos novos gestores vindos daquele estado, para Mato Grosso.

Voltar + Educação