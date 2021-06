Educação 25/06/2021 05:08 Resultado do Vestibular 2021/2 do IFMT está disponível Oferta foi de 515 vagas para seis campi. Matrículas serão recebidas de 4 a 6 de junho. O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) divulgou nesta quarta-feira, 23 de junho, o resultado do Vestibular 2021/2. Veja o resultado As matrículas serão realizadas entre os dias 4 e 6 de julho e todas as informações podem ser conferidas em edital. Novas chamadas estão previstas para os dias 7 e 13 de julho. Como foi o Vestibular 2021/2? A oferta do IFMT foi de 515 vagas em seis campi (Alta Floresta, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva e Várzea Grande). O processo seletivo foi realizado pelas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), das edições de 2010 a 2020. Das oportunidades, o instituto reserva metade aos estudantes de escolas públicas, com percentual para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, de acordo com a Lei de Cotas. Para mais informações acesse o Site do IFMT ou consulte o edital.

