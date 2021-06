Educação 28/06/2021 14:03 Estado prevê retorno das aulas híbridas em 3 de agosto O retorno das aulas na modalidade híbrida, uma combinação do ensino online com o presencial, na rede estadual de ensino está previsto para o dia 3 de agosto O retorno das aulas na modalidade híbrida, uma combinação do ensino online com o presencial, na rede estadual de ensino está previsto para o dia 3 de agosto, em Mato Grosso. A retomada no modelo foi discutida, nesta última semana, entre o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, os secretários adjuntos e os diretores das 68 escolas estaduais de Cuiabá e as 44 de Várzea Grande. Diretor Regional de Educação de Cuiabá, Ezemar Mourão da Silva, acredita que até agosto todas as escolas da Capital estarão prontas para receber os alunos com segurança. Mas, algumas unidades ainda têm alguns ajustes para serem feitos. Situação, que, segundo Alan Porto, deve ser resolvida com a liberação de verba adicional em todos os casos que necessitarem. Porto lembrou que a vacinação contra o coronavírus dos profissionais de educação avança, após o governo garantir 20% de todas as doses que chegam para este público. “Próximo passo é retomar aulas na atividade híbrida, após o recesso escolar”, disse. Conforme informações da assessoria de imprensa, durante o encontro intitulado “Prosa na Educação”, foi reforçado aos diretores que todos podem solicitar, duas vezes ao ano, o recurso descentralizado que era de R$ 33 mil e neste mês passou para R$ 100 mil. Estes recursos podem ser utilizados em pequenas intervenções, como nas chamadas áreas úmidas, os banheiros e as cozinhas. Além disso, o Estado aumentou este mês o repasse direto para as escolas, por meio do Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE). “O reajuste foi de 47% e, além disso, será repassado mais R$ 18 por aluno. Este recurso é destinado à manutenção da escola, como compra de materiais de limpeza, pagamentos de contas de luz, água e telefone, entre outros”, informou.

Voltar + Educação