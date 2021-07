Educação 02/07/2021 17:13 Inscrições para o Enem são abertas e estudantes de MT têm reforço nos estudos Projeto Pré-Enem [email protected] MT começou neste mês com aulas de Literatura, Gramática e Redação; a partir de agosto conteúdos serão ampliados As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 começam nesta quarta-feira (30.06) e podem ser feitas até o dia 14 de julho pela Página do Participante, no endereço eletrônico enem.inep.gov.br. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Para ajudar na preparação dos estudantes do Ensino Médio da rede estadual de ensino, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realiza o Pré-Enem [email protected] MT. A primeira parte do projeto já teve início, com a preparação dos estudantes para um concurso de redação. As aulas de Literatura, Gramática e Redação são transmitidas pela TV Assembleia. Mas, a partir de agosto, a preparação será intensificada com todo o conteúdo cobrado no Enem. Secretário de Educação, Alan Porto enfatiza que preparar os estudantes para o Enem é uma ação extremamente relevante, pois busca democratizar o acesso às principais universidades do país. “O Enem, desde 2009, é a principal forma de acesso dos estudantes ao ensino superior público e privado de todo o país. É a oportunidade, principalmente aos estudantes de escolas públicas, de mudança e, sobretudo, de esperança para a obtenção de melhores condições de vida para si, para os seus familiares e toda a comunidade”, enfatiza Alan Porto. Projeto 2021 O Pré-Enem [email protected] MT é destinado aos estudantes concluintes do Ensino Médio no ano de 2021 e para os que concluíram em 2020. Neste ano, o projeto prevê a realização de aula na forma presencial uma vez por semana, nos 15 polos das Diretorias Regionais de Educação. Além disso, há ainda as aulas online e à distância com a transmissão pela TV Assembleia e pelo canal da Seduc no YouTube. O projeto para 2021 ainda prevê a disponibilização de podcasts e materiais pedagógicos digitais referentes às habilidades e aos objetos de conhecimento abordados nos componentes curriculares. Aplicação do Enem Em 2021, tanto a versão impressa quanto a digital do Enem serão aplicadas nos mesmos dias e horários. O exame é constituído por quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha, que avaliarão as seguintes áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias.

