Educação 04/07/2021 08:07 Escola em Nova Monte Verde inicia sequencia didática sobre leitura A leitura é um hábito fundamental para todos nós, mas nesse período tem se tornado ainda mais parte da rotina dos alunos da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental FUTURO FELIZ. E é com este foco, que a unidade escolar iniciou nesta quarta-feira dia 30 de junho, mais uma sequência didática, denominada como “Leitura”. Aproveitando a oportunidade, será desenvolvido também o projeto “Leitura Envelopada”, que tem como objetivo desenvolver uma série de habilidades nas crianças como leitura, interpretação de texto, formação de vocabulário, melhora na escrita e até no comportamento social. Para a Equipe Gestora, a leitura tem por finalidade, adaptar o crescimento educacional do educando, motivando a escrita de forma quantitativa e qualitativa levando a criança leitora em diversos mundos, possibilitando dessa forma o encontro com o imaginário. Sendo assim, mesmo em meio a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Equipe da unidade escolar, vem se empenhando para atender as necessidades pedagógicas dos seus educandos, de modo a consolidar uma educação de qualidade.

