Educação 26/07/2021 14:55 Kethlyn Moraes, G1 MT Aulas presenciais em MT retornam com 50% dos alunos nas escolas estaduais no dia 3 Secretário diz que as aulas voltarão de forma segura, pois 100% dos professores já foram imunizados com a primeira dose. Foto: Divulgação/Prefeitura de Ribeirão O governador Mauro Mendes (DEM) e o secretário de Educação Alan Porto confirmaram, nesta segunda-feira (26), o retorno às aulas de forma híbrida a partir da próxima segunda-feira (3) na rede estadual de ensino. Durante coletiva de imprensa, os dois explicaram como irão funcionar as aulas, que terão 50% dos alunos nas salas e 50% por ensino remoto, no sistema híbrido. No início, a quantidade de alunos por sala será limitada. "As salas de aula estarão funcionando com 50% da capacidade. Para chegarmos a isto, levamos em conta os índices da Covid-19 e definimos protocolos de biossegurança", afirmou Alan Porto. As aulas presenciais na rede estadual estão suspensas desde março de 2020 por causa da pandemia da Covid-19. O secretário também afirma que as aulas poderão voltar de forma segura, pois 100% dos professores já foram imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e que todos devem receber a segunda dose entre agosto e setembro. "Foi uma categoria priorizada pelo governo, que destinou 20% das doses para eles. Vale lembrar que a vacinação nunca foi uma condicionante para o retorno das aulas. Temos 27 municípios em Mato Grosso que já voltaram com as atividades", diz. O governador explica que durante às aulas, as janelas deverão ficar abertas e o distanciamento de 1,5 m por aluno deverá ser respeitado. O governo afirma ainda que contratará 4,7 mil novos profissionais, entre técnicos e apoios. Serão distribuídas máscaras faciais de tecido para todos os alunos e professores da rede pública, além de ser disponibilizados itens de segurança como álcool em gel. "Temos 100% das atividades econômicas funcionando em Mato Grosso e todos estamos trabalhando normalmente. Temos que manter todos os mecanismos de biossegurança e temos todas as condições de estabelecer isso nas nossas escolas”, afirmou o governador. Em caso de algum surto, o secretário afirmou que já há um plano de contingência. "Em uma sala caso o aluno ou o professor apresente sintomas, ou mesmo seja diagnosticado, será monitorado e a sala será isolada nos próximos dias. Se outras salas foram apresentando casos ou sintomas, aí será preciso isolar a unidade", explica.

Voltar + Educação