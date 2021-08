Nesta segunda-feira (09.08) a Polícia Militar iniciou as inscrições para o processo seletivo da Escola Estadual Militar Tiradentes ‘Sargento PM Claudemir França Maciel’, em Sinop. A instituição de ensino oferece um total de 500 vagas. As inscrições poderão ser feitas on-line ou presencialmente até sexta-feira (13).

Das 500 vagas oferecidas, 180 são destinadas ao 7º ano e 120 para o 9º ano do Ensino Fundamental e 140 vagas voltadas para o Ensino Médio (1º e 2º ano). O edital de divulgação do resultado das inscrições e o mapa de disposição de salas de aplicação do teste seletivo estará disponível a partir do dia 17. As provas de Língua Portuguesa e Matemática serão aplicadas no dia 22 de agosto, das 9h às 11h, na Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino.

Até a tarde desta segunda-feira (09), a Escola Militar de Sinop já recebeu mais de 324 inscrições. Os candidatos podem se inscreverem por meio do endereço eletrônico, ou no link. Para mais informações, o candidato pode acessar o edital ou tirar dúvidas pelo telefone (66) 99682-0904. As inscrições são gratuitas.