Educação 21/08/2021 09:33 UNEMAT abre inscrições para seleção especial em Alta Floresta e mais 7 municípios A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) lançou nesta quinta-feira (19) edital que abre inscrições para a Seleção Especial para ocupação de vagas ociosas em cursos da Instituição. O edital completo pode ser acessado clicando aqui. INSCRIÇÕES As inscrições abrem na segunda-feira, 23 de agosto, e se encerram no domingo, 29 de agosto. As inscrições são gratuitas. O candidato deverá escrever uma Redação, conforme modelo e orientações contidas no Anexo III do Edital. No ato da inscrição, o candidato deverá marcar qual opção do curso e câmpus ao qual pretende concorrer, além de anexar a Redação. Se forem realizadas mais de uma inscrição, será considerada somente a última inscrição efetuada. RESULTADOS A primeira fase será a avaliação da Redação. Serão convocados para a segunda fase o dobro do número de vagas disponíveis. A segunda fase será a análise da documentação exigida. A divulgação das inscrições deferidas e indeferidas será realizada no dia 30 de agosto. O resultado preliminar da primeira fase será divulgado no dia 6 de setembro, com a interposição de recursos devendo ser feita nos dias 7 e 8. O resultado dos recursos será divulgado no dia 13 de setembro, com o resultado final da primeira fase e a convocação para a segunda fase sendo publicadas no dia 14. Os convocados para a segunda fase deverão enviar a documentação pela internet entre 14 e 16 de setembro. O resultado preliminar da segunda fase será divulgado no dia 21 de setembro, com a interposição de recursos devendo ser feita nos dias 22 e 23. O resultado dos recursos e o resultado final da segunda fase serão publicados no dia 27. O resultado final será divulgado no dia 28 de setembro, com as matrículas sendo feitas entre os dias 28 e 30. APROVADOS Os candidatos que forem aprovados na segunda fase devem enviar, pelos Correios, cópia autenticada em cartório do certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, do histórico escolar do Ensino Médio e do documento de identidade. Também deve ser enviada uma declaração de que não se encontra matriculado em outro curso de graduação da Unemat e que não é aluno de graduação de outra Instituição Pública de Ensino Superior, conforme modelo do edital. A declaração não precisa ser autenticada. Os documentos devem ser enviados até o dia 8 de outubro para o endereço da Supervisão de Apoio Acadêmico (SAA) do câmpus onde o curso é ofertado. A relação dos documentos a serem enviados pela internet e pelo correio pode ser acessada no edital, clicando aqui. O edital também traz, no Anexo II, o endereço da SAA de cada câmpus. CURSOS OFERTADOS EM CADA MUNICÍPIO Alta Floresta: Agronomia, Ciências Biológicas e Engenharia Florestal Barra do Bugres: Ciência da Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção Agroindustrial e Matemática Cáceres: Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Geografia, Letras e Matemática Diamantino: Administração, Educação Física e Pedagogia Nova Xavantina: Ciências Biológicas, Engenharia Civil e Turismo Pontes e Lacerda: Letras e Zootecnia Sinop: Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Elétrica, Geografia, Letras e Matemática Tangará da Serra: Administração, Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Jornalismo e Letras LOCAIS DE OFERTA DOS CURSOS Administração: Juara e Tangará da Serra Agronomia: Alta Floresta Ciência da Computação: Barra do Bugres, Cáceres Ciências Biológicas: Alta Floresta, Cáceres, Nova Xavantina e Tangará da Serra Ciências Contábeis: Sinop Ciências Econômicas: Sinop Educação Física: Diamantino Engenharia Civil: Nova Xavantina e Tangará da Serra Engenharia de Alimentos: Barra do Bugres Engenharia de Produção Agroindustrial: Barra do Bugres Engenharia Elétrica: Sinop Engenharia Florestal: Alta Floresta Geografia: Cáceres e Sinop Jornalismo: Tangará da Serra Letras: Cáceres, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra Matemática: Cáceres, Barra do Bugres e Sinop Pedagogia: Juara Turismo: Nova Xavantina Zootecnia: Pontes e Lacerda

