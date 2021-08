Educação 23/08/2021 17:18 Seduc divulga lista das 40 escolas selecionadas para implementar projeto Foto: Divulgação A Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (Seduc-MT), por meio da Superintendência de Diversidades/Coordenadoria de Educação do Campo e Quilombola, divulga a lista das 40 escolas selecionadas para implementar o “Projeto Educação Ambiental e Sustentabilidade”. Os investimentos do Governo do Estado serão de R$ 220 mil. O objetivo é subsidiar projetos ambientais, que ampliem as aprendizagens essenciais dos estudantes, no que tange à temática de Educação Ambiental e Sustentabilidade, contribuindo para que os mesmos estabeleçam conexões entre os componentes curriculares presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Parte Diversificada do Currículo das Escolas do Campo. Os projetos também são uma oportunidade para que, interdisciplinarmente, os estudantes desenvolvam competências como conhecimento, empatia, cooperação, criatividade, pensamento crítico, comunicação, inovação e planejamento que corresponderão em ações e posturas responsáveis frente aos problemas ambientais que afetam o ambiente escolar e comunidade. Os eixos temáticos a serem desenvolvidos englobam, entre outros temas, construção de orquidário, reflorestamento de áreas degradadas, arborização de ambientes, reciclagem de lixo, proteção de nascentes, rios e cursos d`água, comunidade e poluição, segurança alimentar e reaproveitamento de alimentos e economia solidária, todos com o intuito de sensibilizar estudantes e comunidade escolar quanto à preservação do meio ambiente. A responsabilidade da assessoria técnica - acompanhamento e as avaliações futuras do projeto - será dos técnicos da Coordenadoria do Campo e Quilombola da Seduc-MT. Confira aqui a lista das escolas selecionadas.

