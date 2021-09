Educação 03/09/2021 16:50 Assessoria/Sintep-MT Sobe para 23% o número de escolas estaduais com registro de casos de Covid-19 em MT Na primeira semana de aula, os dados da Seduc/MT registraram 79 escolas, ou 10% das unidades, com casos positivados. Em uma delas, em Tangará da Serra, nove pessoas testaram positivo. Foto: Reprodução Após um mês do retorno das aulas presenciais no modelo hibrido, na rede estadual de Mato Grosso, iniciado em 3 de agosto, cerca de 180 escolas estaduais, das 758 existentes, registraram casos de Covid-19, segundo levantamento da própria Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc/MT). Contudo, apesar da incidência do contágio, o governo Mauro Mendes tenta minimizar os impactos e o comprometimento ao processo de ensino aprendizagem. Na primeira semana de aula, os dados da Seduc/MT registraram 79 escolas, ou 10% das unidades, com casos positivados. Em uma delas, em Tangará da Serra, nove pessoas testaram positivo. O afrouxamento das medidas de combate a Covid-19, somado ao aumento da circulação de pessoas no ambiente escolar tem feito da contaminação pelo coronavírus notícia corriqueira na Educação Pública. As recorrentes notificações que levam a suspensão de atividades e o abre e fecha de salas de aula tornaram-se rotina. Cenário No município de Rosário Oeste, 20 dias após o início das aulas presenciais no sistema hibrido seis escolas, entre elas algumas municipais, tiveram as aulas e turmas suspensas devido ao contágio da Covid-19. Em Sorriso (ao norte da capital), uma escola municipal registrou 13 pessoas contaminadas. O número de afastamentos de turmas está numa crescente em Mato Grosso. Nas redes sociais do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT) são registradas denúncias diariamente. As mais comuns destacam o descumprimento de protocolos de segurança, como testagem, suspensão de turmas que tiveram contato com a pessoa positivada, e ainda mais grave, a suspensão de aulas sem comunicar aos pais o motivo ou orientar a testagem. Apesar dos protocolos exigirem especial atenção para o distanciamento social, uso de máscara, higiene das mãos e manutenção de ambientes arejados, as práticas estão sendo atropeladas no dia-dia da escola, algumas com janelas travadas. “Essa displicência com os protocolos de biossegurança tem a ver com a imunização cada dia maior dos adultos, o que imprime uma falsa segurança”, destaca a secretária adjunta de Políticas Educacionais do Sintep/MT, Maria Luiza Zanirato, que representa o sindicato no coletivo de Saúde do trabalhador da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Contudo, alerta que, a vacinação protege contra as formas mais graves, mas não impede a transmissão e o aumento de contágio entre os jovens e crianças que ainda não estão vacinados e ao enfrentamento de novas variantes.

Voltar + Educação