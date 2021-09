Educação 08/09/2021 14:39 Seduc abre inscrições para a 2ª Escola Mato-grossense de Robótica Educacional A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) abre inscrições para a 2ª Escola Mato-grossense de Robótica Educacional, que será realizada nos dias 1º e 2 de outubro. O tema da capacitação é “Como trabalhar a robótica educacional na perspectiva do Ensino Médio e Fundamental”. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de setembro pelo link https://forms.gle/5hxphB8wcJ5d3ud46. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Seduc no YouTube. O local da transmissão será no Univag - Bloco Complexo dos Laboratórios das Engenharias - Laboratório de Eletrotécnica. No dia 1º de outubro a live será transmitida pelo link https://www.youtube.com/watch?v=PDXPQDG1MrQ. No dia 2 de outubro o link da live é https://www.youtube.com/watch?v=NuuqQGwTLPw. O público alvo é formado por profissionais da educação e estudantes do Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de educação. Os organizadores do evento são os professores Mestre Beine J. Silva, doutorando em Física da Matéria Condensada, e Evandro França, Mestre em Física da Matéria Condensada. O evento terá como mediadora a professora Angela Fontana, doutora em Estudos de Cultura Contemporânea. Participam do evento como capacitadores Maria Cecilia Lira - Especialista em Robótica Educacional; Jéssica S. de Carvalho - Licenciada em Informática Educativa; Gabriel Cayres - Estudante de Engenharia Elétrica/Univag; Mauricio G. de Oliveira - Mestre em Arquitetura, Tecnologia e Cidades; Renan Ferracini - Graduado em Ciências da Computação/Unic. Proposta O objetivo da Seduc é desenvolver uma cultura de uso da robótica educacional no processo de ensino e aprendizagem alinhado ao desenvolvimento de habilidades e competências como preconiza o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso (DRC/MT). Os organizadores 2ª Escola Mato-grossense de Robótica Educacional ressaltam que entre as metas está elevar a proficiência dos estudantes e despertar interesse para temas transversais. Mas também reduzir o índice de evasão escolar, através do envolvimento dos estudantes em projetos educacionais inovadores, como a robótica educacional. Ao trabalhar o tema, busca-se fomentar a formação continuada dos professores envolvidos no projeto de robótica educacional; possibilitar o desenvolvimento da autonomia dos estudantes quanto à pesquisa e desenvolvimento de ferramentas inovadoras com vistas a robótica educacional. Projeto A Seduc, por meio da Superintendência de Políticas da Educação Básica, da secretaria adjunta de Gestão Educacional, enviou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o projeto “Aulas de Robótica Educativa de Baixo Custo com vistas à sustentabilidade usando microcontroladores e plataformas de prototipagem”. O projeto está em fase de avaliação. O objetivo é demonstrar um modelo genérico de ensino da robótica pedagógica baseado em dispositivos de baixo custo, material descartável, sucata e uso de software livre, integrando-os de forma específica a cada nível escolar dentro dos padrões pedagógicos em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso (DRC/MT) etapa Ensino Médio. Sua relevância consiste em definir um modelo que sirva de base para qualquer escola da rede estadual de MT que tenha interesse em implementar aulas de robótica educativa e que precisem de um roteiro específico para tal. O público-alvo deste projeto são professores, estudantes e facilitadores das escolas interessadas em implantar este tipo de atividade ou aquelas que já possuem aulas de robótica, mas gostariam de fazer mudanças no modelo atualmente em uso.

