A Secretaria de Estado de Educação, por meio do Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial (Casies), abriu inscrições para 245 vagas do curso de Libras do segundo semestre.

As vagas são gratuitas e o curso será presencial, com carga horária de 50 horas. Haverá uma aula por semana, com duração de 3 horas cada uma, com início no dia 13 de setembro e encerramento no dia 13 de dezembro.

São 70 vagas para o período matutino (das 8h às 11h) e 175 para o período vespertino (14h às 17h). Não há vagas para o período noturno.

As turmas serão reduzidas, com o número máximo de 15 alunos por turma, para garantir as medidas de biossegurança no combate à Covid-19.

As inscrições devem ser feitas pelo formulário online disponível no site www.casies.com.br, até o dia 13 de setembro. As vagas serão preenchidas por ordem de recebimento das inscrições.

O candidato matriculado que não comparecer nas duas primeiras aulas do curso terá a matrícula cancelada e a vaga será disponibilizada para o cadastro reserva, obedecendo a ordem de recebimento das inscrições.

O aluno com quatro faltas consecutivas durante o período do curso será considerado desistente.

As aulas serão ministradas na Escola Estadual Antônio Cesário Neto, onde funciona o Casies. Fica na Travessa Francisco de Siqueira, número 195, bairro Bandeirantes, Cuiabá.

Requisitos

Para matricular-se no curso de Libras o candidato deverá obedecer aos seguintes requisitos: ter idade mínima de 18 anos completos e ter disponibilidade de tempo, de acordo com o período e horário ofertado pelo Casies.

Para a aprovação nos cursos é necessária a frequência mínima de 75% da carga horária/semestre.