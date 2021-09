Educação 11/09/2021 08:05 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem é ameaçado de morte ao cobrar valor de serviço prestado Foto: Reprodução Um homem de 25 anos precisou de ajuda de populares na noite desta sexta-feira (10) após ser ameaçado com uma arma de fogo no centro de Alta Floresta. Para a polícia o homem relatou que cobrou o pagamento de dois meses de trabalho, quando foi ameaçado e fugiu pedindo socorro. O suspeito foi mobilizado até a chegada da Polícia Militar, a arma relatada não foi localizada.

Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 22h40 para o caso de ameaça com arma de fogo na praça da igreja matriz. No local, o suspeito de 33 anos estava imobilizado, a arma de fogo não foi encontrada. A vítima relatou que por dois meses prestou serviços ao suspeito e não recebeu pelo trabalho, o que levou a realizar a cobrança nesta noite quando viu o suspeito em frente a um supermercado da cidade.

No momento da cobrança, conforme relatos da vítima para a polícia, o suspeito o ameaçou de morte. O homem afirma ter visto uma arma de fogo, motivo que o fez fugir pedindo por socorro. O suspeito que o perseguia foi imobilizado por populares, que acionaram a polícia.

O caso foi registrado e o suspeito encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

