A capacitação faz parte do Plano de Contingência e Protocolo de Biossegurança para a volta às aulas na rede municipal no formato do ensino híbrido e foi planejado em duas etapas de 04 horas de capacitação, sendo que a primeira aconteceu no dia 19 de agosto, com 45 profissionais que atuam nas unidades de Educação Infantil e a segunda no dia 09 de setembro, atendendo profissionais que trabalham nas unidades do Ensino Fundamental, sob a Coordenação do Departamento de Políticas Pedagógicas da SME e Coordenadoria do Programa Saúde na Escola-SMS.

A capacitação é resultado de uma importante parceria entre Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, com as Equipes do Apoio Administrativo Educacional das unidades escolares do Município de Alta Floresta.

Presente na abertura do evento, a Secretária Municipal de Educação, Lucineia Martins de Matos “Professora Neinha”, falou da importância de neste momento estar realizando a preparação para o retorno dos estudantes à escolas com todos os cuidados necessários para a prevenção contra a COVI-19. A Secretária Municipal de Saúde, Drª Sandra Mello, em sua fala de abertura do evento, chamou a atenção para os números da pandemia em Alta Floresta e enfatizou a importância de unirmos as nossas forças nos espaços educativos para o combate à doença.

A enfermeira Celina Cardoso Pereira do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Saúde, que conduziu a 1ª parte da capacitação, abordou com clareza o que traz os documentos nacionais sobre limpeza, limpeza profunda e desinfecção fazendo demonstrações práticas sobre as técnicas de realização da limpeza com a qualidade necessária em espaços, mobiliários e partes que são tocadas pelas crianças (maçanetas, corrimãos e outros), em seguida o Coordenador do Programa Saúde na Escola – PSE, Claudiomiro Vieira trabalhou a origem do vírus, formas de contágio e quais os procedimentos e comportamentos a serem adotados, para sermos conforme sua fala “agentes de prevenção e não de transmissão do vírus, desta forma contribuindo de forma direta e eficaz, para evitarmos ainda mais sua propagação”.

O Diretor de Políticas Pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação Professor Nilson Pereira da Silva, parabenizou a equipe de palestrantes pela competência e habilidade com que abordou o assunto e reforçou aos presentes que o cuidado conosco mesmo para prevenir é a base para que cuidemos de nós mesmos e dos demais no espaço escolar, portanto é o exemplo da máscara, que é repassado nos vôos, se nós nos protegermos, fazendo uso correto dos EPIs para realizar uma higienização de qualidade, estamos em primeiro lugar cuidando de nós e em seguida cuidando do próximo para juntos conseguimos vencer a turbulência que a pandemia tem deixado.