Educação 06/10/2021 06:00 Seciteci lança edital para seleção de professores bolsistas que irão atuar no sistema prisional As inscrições poderão ser realizadas no período de 04 a 13 de outubro . - Foto por: Assessoria SECITECI A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) abriu nesta segunda-feira (04.10) o Processo Seletivo Simplificado para seleção de professores bolsistas que irão atuar na oferta de cursos no sistema prisional de Mato Grosso. Os cursos fazem parte do Programa Novos Caminhos, desenvolvido pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen). As inscrições poderão ser realizadas no período de 04 a 13 de outubro. Os documentos para comprovação dos cursos e experiência profissional, assim como o formulário de inscrição deverão ser enviados exclusivamente pelo e-mail [email protected] até às 17h59 do prazo final. O formulário para inscrição e demais informações referentes ao processo seletivo estão disponíveis no Portal Seletivo/SECITECI/MT ou através do link CLIQUE AQUI. Não serão considerados os documentos enviados em outros e-mails, protocolados nas Escolas Técnicas Estaduais (ETE), na Seciteci ou encaminhados por Sedex. Os professores selecionados deverão cumprir carga horária de até 20 horas semanais. Os cursos serão ofertados no Sistema Penitenciário de MT e coordenados pelas Escolas Técnicas Estaduais de Barra do Garças, Rondonópolis, Tangará da Serra, Sinop, Diamantino e Alta Floresta. Entre os cursos ofertados estão Costureiro de Máquina Reta e Overloque; Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial; Aplicador de Revestimento Cerâmico; Confeiteiro; Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão; Maquiador; Serigrafia; Cabeleireiro; Horticultor Orgânico; Jardineiro; Padeiro e Pedreiro de Alvenaria Estrutural.

