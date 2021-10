O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) considera um erro o retorno das aulas 100% presenciais no próximo dia 18

O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) considera um erro o retorno das aulas 100% presenciais no próximo dia 18 deste mês. A retomada de forma integral foi anunciada na tarde da última quinta-feira (7), pelo secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

Em nota, o presidente do Sintep-MT, Valdeir Pereira, afirmou que recebeu com perplexidade o anúncio do retorno das atividades presenciais. “Ainda não superamos a pandemia para encarar com normalidade as mortes e contaminações que estão ocorrendo”, diz. “Não nos causa muita estranheza, tais medidas, porque o que não falta ao Governo do Estado de Mato Grosso foi negligência durante a pandemia com medidas que não evitaram a proliferação da Covid-19 e mortes”, completou.

A avaliação do sindicato é de que não há que se falar em retorno de 100% das atividades presenciais nas unidades escolares sem a imunização total dos estudantes, adequações estruturais das escolas que garantam o distanciamento, entre outras medidas de biossegurança. Esperamos que os pais tenham consciência do que está em jogo é a vida dos seus filhos. Sabemos que a aprendizagem se recupera. Vidas perdidas não”, frisa.

De acordo com o secretário de Educação, Alan Porto, a decisão segue o decreto nº 1.134/2021, publicado no último dia 4 deste mês, com base na diminuição nos números de casos da Covid-19 nas últimas semanas. O documento considera a redução das taxas de ocupação de leitos de UTI e de enfermarias, a ampliação da vacinação e aumento da distribuição de doses de imunizantes contra a Covid-19 em todo o Estado.

“Chegamos a um novo momento, que nos permite retornar 100% das aulas presenciais com o foco principal na recuperação da aprendizagem dos nossos estudantes. O desejo por este retorno é da grande maioria dos profissionais e dos próprios estudantes, por já ter ficado comprovado que o ambiente escolar é sim seguro, sendo necessária a retomada da educação presencial”, disse durante coletiva à imprensa.