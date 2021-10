Educação 14/10/2021 17:20 Alta Floresta: Secretaria de Educação realizará reunião com produtores rurais nesta sexta-feira Foto: Reprodução É amanhã! A Secretaria de Educação de Alta Floresta, convida a todos os produtores locais, que trabalham a agricultura familiar, para uma reunião, que acontecerá no dia 15 de outubro, as 14 horas, no Sispumaf (RUA A 3). O principal intuito dessa reunião, é conversar com os produtores sobre a intenção da secretaria em adquirir produtos da agricultura familiar local, fomentando a economia e trazendo qualidade para a merenda escolar. Qualquer dúvida, o interessado pode entrar em contato com a secretaria de educação através do telefone 66 3903 1059 ou no 66 9245-6466.

Voltar + Educação