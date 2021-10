Educação 18/10/2021 06:30 MEC lança programa que vai levar laboratórios de tecnologia a professores Estados que aderirem ao programa vão receber laboratório mobiliado e com equipamentos tecnológicos para formação continuada Cada estado do país vai poder contar com um laboratório com equipamentos tecnológicos para ser usado na formação continuada de professores e gestores de escolas públicas. A iniciativa faz parte do Programa LABCRIE (Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica), lançado pelo Ministério da Educação, na manhã desta sexta-feira (15), dia do professor. O investimento do Governo Federal será de R$ 17 milhões. Todos os estados que aderirem ao programa vão receber um laboratório totalmente mobiliado e equipado, contendo notebooks, projetores, impressoras, kits de eletrônica e robótica, entre outros equipamentos e insumos. Segundo o MEC, a iniciativa de formação continuada estimula os professores e os gestores da rede pública de ensino a ampliarem a cultura de inovação com fins pedagógicos. “O LABCRIE é um espaço exclusivo para formação de professores. Não é uma sala simples, é um espaço que vai de 70 metros [quadrados], até mais. E nesse espaço haverá equipamentos, computadores, até mesmo robôs para que o professor possa motivar e incentivar sua criatividade para poder transmitir ao aluno, valores e conhecimento que eventualmente com essas ferramentas serão muito mais fáceis de serem transmitidos", ressaltou o ministro da Educação, Milton Ribeiro. O programa também prevê a formação de gestores locais e professores formadores, dentro de metodologias alinhadas ao conceito de experimentação e aprendizagem ativa, além de permitir trocas e aprendizado entre os usuários. A montagem dos laboratórios será feita pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), responsável pela aquisição e instalação de equipamentos, além de propriedades intelectuais. De acordo com o regulamento, o estado que aderir ao projeto disponibiliza o local, cumprindo os requisitos estabelecidos, e executa a manutenção futura dos equipamentos do laboratório. “O projeto do LABCRIE só se tornará realidade se houver a adesão dos governadores dos estados e do Distrito Federal. Meu apelo aos senhores governadores que possam nos apoiar nessa iniciativa que o MEC realiza porque precisamos preparar os nossos profissionais para esse novo mundo da pós-pandemia, na qual a tecnologia se tornou fundamental para o aprendizado de nossos estudantes”, concluiu o ministro.

