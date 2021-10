Educação 20/10/2021 18:23 MEC lança curso de formação para professores da educação infantil A iniciativa está disponível na plataforma Avamec e deve atingir 593 mil professores de escolas públicas e privadas A partir de agora, os professores de creches e pré-escolas da rede pública e privada de todo o país passam a contar com um curso de formação específico disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC). O curso Aperfeiçoamento em Educação Infantil foi lançado na tarde desta terça-feira (19), em evento em Brasília. O objetivo é fazer com que esses profissionais se atualizem e reformulem as práticas pedagógicas seguindo as propostas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a faixa etária de 0 a 6 anos. Para isso, os professores terão acesso a vários conteúdos com sugestões práticas de atividades. “A primeira etapa da educação básica é a educação infantil. É o momento de cuidar e estimular as crianças de zero a seis anos, período em que estão sedentas por explorar o mundo e que abre as portas para o sucesso da fase adulta. Portanto, a missão dos professores de creches e pré-escolas é muito importante na educação formal”, ressaltou o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Totalmente gratuita e autoinstrucional, a iniciativa está disponível na plataforma Avamec (https://avamec.mec.gov.br/#/) e deve atingir 593 mil professores de escolas públicas e privadas. O curso tem carga horária de 200 horas, divididas em seis módulos: Conhecer-se e Expressar; Conviver; Participar e Explorar; Brincar; Comunidade Escolar; e Famílias: mãos entrelaçadas. Haverá ainda um módulo extra que vai ajudar os professores a auxiliarem os estudantes para a transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental. “Acreditamos que a formação em educação infantil possibilitará aos nossos professores, baseados em estudos e experiências científicas, aperfeiçoar as propostas pedagógicas e os estímulos adequados para extraírem o melhor de cada ser humano em formação”, concluiu o ministro da Educação. A última ação voltada para formação de professores de creches e pré-escolas foi realizada pelo MEC em 2014. “Convidamos todos os professores de creches e pré-escolas do Brasil a se matricularem a partir de agora nesta formação para começarem 2022 de fato implementando mudanças significativas no âmbito da educação brasileira”, apelou o secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo. Avamec A plataforma Avamec, ambiente virtual de aprendizagem do MEC, conta hoje com 148 cursos gratuitos oferecidos a professores, gestores de escolas e estudantes. São 1,172 milhão de usuários e 2.153 turmas. “Isso reflete o trabalho que o Ministério tem desenvolvido para disponibilizar para a nossa comunidade educacional, para os professores, para os estudantes, para os gestores, formações direcionadas às diversas etapas e modalidades”, ressaltou o Secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo.

