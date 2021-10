O objetivo do processo seletivo simplificado é suprir a demanda temporária de pessoal nas unidades escolares da rede estadual de ensino

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) publicou no Diário Oficial de Mato Grosso, em edição extra nesta quarta-feira (27.10), edital de seleção para Processo Seletivo Simplificado (PPS) destinado à contratação temporária de prestação de serviços por tempo determinado e formação de cadastro de reserva. O processo é para Professor, Técnico Administrativo Educacional (TAE) e Apoio Administrativo Educacional (AEE). O objetivo do processo seletivo simplificado é suprir a demanda temporária de pessoal nas unidades escolares da rede estadual de ensino, no ano letivo de 2022.

O processo seletivo será organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Instituto Selecon) e as inscrições poderão ser realizadas no período de 00h01 do dia 30 de outubro até as 23h59 do dia 23 de novembro, exclusivamente pela internet, no site www.selecon.org.br.

As provas serão realziadas no dia 12 de dezembro para todas as funções. Para Professor da Educação Básica haverá prova objetiva e discursiva.

O valor da inscrição para os cargos de ensino fundamental é de R$ 41,00, Nível Médio R$ 52,00 e ensino superior é R$ 63,00. A solicitação da taxa de isenção deverá ser realizada no ato da inscrição entre 00h01 do dia 28 de outubro ate as 23h59 do dia 29 de outubro, conforme especificidades do edital.

Para contratação nas unidades especializadas (Tempo Integral, Educação Especializada, Sistema Prisional, Sistema Socioeducativo e Educação Quilombola), além de participar do processo seletivo simplificado do Edital, após a classificação final, o candidato deverá passar pela avaliação de perfil, etapa eliminatória conduzida pela Seduc-MT, de forma a atender aos critérios específicos necessários para estas unidades.

Confira o Edital Nº 008/2021

Atendimento aos candidatos:

Instituto Selecon - Período e horário de funcionamento: a partir das 09h, do dia 27/10/2021 até a divulgação do resultado final do certame, somente em dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Posto de Informações Selecon - local: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856 - sala 403 - Jardim Aclimação - Cuiabá-MT

Central telefônica (para informações e esclarecimentos):

Serviço de Atendimento ao Candidato - (SAC): 0800 799 9905 - (65) 3653-0131 - (65) 3642-7184 - PABX (21) 2323-3180, somente em dias úteis, das 9h às 17h.