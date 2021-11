Educação 02/11/2021 07:24 Escolas municipais de Sinop voltam a ter aulas presenciais a partir de 4ª feira A retomada das aulas 100% presencias na rede municipal de educação foi definida, após realização de um cronograma organizado pela secretaria de Educação, conforme Decreto Municipal nº: 272/2021 de 27 de outubro de 2021. O retorno 100% presencial se dará de forma gradativa e escalonada, já quarta-feira (03/11), 11 unidades escolares retomarão as atividades, e no dia 16/11, mais 04 unidades terão as atividades 100% presenciais retomadas. As primeiras unidades que retornarão 100% presencialmente são as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB), sendo elas: Silvana; Aleixo Schenatto; Rodrigo Damasceno; Profª Taciana Balth Jordão; Lizamara Aparecida Oliva de Almeida; Profº Jurandir Liberino de Mesquita; Profª Ana Cristina de Sena; Uilibaldo Vieira Gobbo; Ver. Rodolfo Valter Kunze; José Reinaldo Oliveira e Sadao Watanabe. Após o retorno dessas unidades, mais 04 unidades do ensino fundamental retornarão 100% presencial no dia 16 de novembro, Centro Educacional Lindolfo José Trierweiller; Simão Flach; Basiliano do Carmo de Jesus e Profª Leni Teresinha Benedetti. Apenas a EMEB Maria Aparecida Amaro de Souza e EMEB Armando Dias permanecerão com 50% da sua capacidade por questões de estruturais, mantendo assim, na modalidade hibrida. Já na educação infantil todas as turmas a partir da creche III, (exceto Creche III da EMEI Camping Clube e EMEI Profª Elizete Dallabrida). A Secretaria de Educação reforça que as aulas para Creche I, II, continuam, exclusivamente, de maneira online. Para que não haja disseminação do vírus e contaminação dentro das escolas, a secretaria municipal de educação, tomou todas as medidas de biossegurança instituídas pelos órgãos de saúde, conforme decreto. Entre elas estão a higienização de objetos e ambientes; higienização das mãos com água e sabão, álcool em gel ou líquido na concentração de 70% (setenta por cento), além do uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel. Para a secretária de educação, Sandra Donato, o retorno 100% presencial foi planejado para oferecer qualidade no ensino e segurança à comunidade escolar. “Nessa retomada das aulas presencias, nós tivemos um olhar singular para cada instituição, e dentro dessa realidade, o nosso planejamento contempla o retorno de forma gradativa e escalonada, prezando sempre pelo bom andamento de cada instituição. Diante disso, achamos prudente retornar de forma gradativa os 100% das aulas presencias”, pontou a gestora. Vale ressaltar que o calendário do ano letivo iniciou no dia 08 de fevereiro, com a retomada das aulas online para toda a rede municipal, para aproximadamente 17.800 alunos. Confira o cronograma geral de retorno: 03/11 - Unidades do Ensino Fundamental que retornam 100%: EMEB Silvana; EMEB Aleixo Schenatto; EMEB Rodrigo Damasceno; EMEB Profª Taciana Balth Jordão; EMEB Lizamara Aparecida Oliva de Almeida; EMEB Profº Jurandir Liberino de Mesquita; EMEB Profª Ana Cristina de Sena; EMEB Uilibaldo Vieira Gobbo; EMEB Ver. Rodolfo Valter Kunze; EMEB José Reinaldo Oliveira; 1 EMEB Sadao Watanabe.

