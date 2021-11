Educação 04/11/2021 09:34 Inscrições para processo seletivo vão até 23 de novembro Estão abertas, até o dia 23 de novembro, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PPS) da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), destinado à contratação temporária de profissionais que irão atuar na rede estadual de ensino, no ano letivo de 2022. O processo tem como objetivo a seleção de professor, técnico administrativo educacional (TAE) e apoio administrativo educacional (AEE) para contratação temporária em demandas que não são caracterizadas como vagas de concurso, tais como aulas residuais e licença médica, para substituir servidores efetivos que, anualmente, são designados para funções como diretor, coordenador, secretário, assessor pedagógico na rede escolar. O certame é organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Instituto Selecon), sem custo para o Estado, já que o pagamento da empresa se dá por candidato inscrito. O valor da inscrição para os cargos de Ensino Fundamental é de R$ 41,00, Nível Médio R$ 52,00 e Ensino Superior R$ 63,00. Os interessados devem fazer a inscrição através do site do instituto www.selecon.org.br. A modalidade de contratação da empresa foi o ‘contrato de risco’ e, conforme o secretário de Educação, Alan Porto, se mostra mais eficiente, pois garante equidade no processo, oportunizando a participação de todos, e economia aos cofres públicos. As provas serão realizadas no dia 12 de dezembro para todas as funções. Para professor da Educação Básica haverá prova objetiva e discursiva. Os profissionais que irão atuar nas unidades especializadas (Tempo Integral, Educação Especializada, Sistema Prisional, Sistema Socioeducativo e Educação Quilombola), além de participar do processo seletivo simplificado, após a classificação final, deverão passar por avaliação de perfil e etapa eliminatória conduzida pela Seduc-MT, de forma a atender aos critérios específicos necessários para estas unidades. Após aprovados, os profissionais deverão passar por avaliação semestral por desempenho, que irá analisar o cumprimento de requisitos mínimos como assiduidade, realização de diário de classe, plano de aula, entre outras obrigações. Atendimento aos candidatos: Instituto Selecon - Período e horário de funcionamento: somente em dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 17h; Posto de Informações Selecon: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856 - sala 403 - Jardim Aclimação - Cuiabá-MT Central telefônica (para informações e esclarecimentos): Serviço de Atendimento ao Candidato - (SAC): 0800 799 9905 - (65) 3653-0131 - (65) 3642-7184 - PABX (21) 2323-3180, somente em dias úteis, das 9h às 17h.

