Educação 10/11/2021 16:52 Alta Floresta: Escola do Corpo de Bombeiros prorroga prazo de inscrição do processo seletivo para estudantes São ofertadas um total de 390 vagas para o 6º ao 9º ano do ensino fundamental Foi prorrogado, até o dia 14 de novembro, as inscrições online do processo seletivo para ingresso de alunos na Escola Estadual Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II “Vitória Furlani da Riva”, no município de Alta Floresta. Na modalidade presencial, o prazo final é dia 12 de novembro, direto na secretaria da unidade de ensino. São ofertadas um total de 390 vagas para o Ensino Fundamental, sendo 60 para o 9° Ano (8ª série), no período matutino, 150 vagas para o 6° Ano (5ª série), 120 para o 7° Ano (6ª série) e 60 para o 8° Ano (7ª série), período vespertino. As provas serão aplicadas no dia 05 de dezembro de 2021. O local será divulgado em edital completar. Mais informações sobre este processo seletivo, pode ser acessado clicando aqui. Histórico O Colégio Militar Dom Pedro II é primeira escola militar sob a direção do Corpo de Bombeiros Militar em Mato Grosso. A instituição foi inaugurada em agosto de 2018, em Alta Floresta (a 800 km de Cuiabá). Em 2020, a instituição de ensino ficou em 1° lugar no resultado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do município e 4° lugar entre todas as escolas públicas do Estado de Mato Grosso. Serviço A Escola Estadual Militar Dom Pedro II, fica localizada na Av. Uniflor, n° 180, Bairro Centro, em Alta Floreta-MT. Caso os pais tenham alguma dúvida sobre o processo seletivo, podem entrar contato via WhatsApp: (66)99602-8148 ou por e-mail: [email protected]

