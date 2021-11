Educação 12/11/2021 05:22 Diretorias Regionais de Educação recebe novos veículos; Alta Floresta contemplada Diretorias Regionais de Educação são contempladas com veículos zero km - Foto por: David Borges O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação, entregou nesta quinta-feira (11.11) 15 veículos, tipo pick-up, para as Diretorias Regionais de Educação (DREs). Os veículos possibilitarão que as diretorias aprimorarem o atendimento das 727 unidades escolares. Pensando na logística do Estado, o modelo foi escolhido para facilitar o deslocamento entre os municípios. “As diretorias regionais de ensino têm nas suas atribuições cuidar de todo sistema educacional do nosso Estado. A entrega dessas caminhonetes era um pedido antigo e o Governo do Estado não mediu esforços para que fosse atendido”, afirmou o secretário de Educação, Alan Porto. A implantação das DREs, em 15 polos de Mato Grosso, representa uma mudança na estrutura de gestão da Seduc. Praticado em todos os estados brasileiros, a estruturação das diretorias simbolizam “minis Seduc”. Encurtando distâncias, as pick-ups reforçam o conceito de gestão compartilhada, priorizam a qualidade no atendimento e permitem que as escolas estaduais e municipais tenham os subsídios necessário para implementar as práticas pedagógicas. “Esses veículos vão ajudar substancialmente no atendimento aos municípios, haja vista que 80% das nossas escolas fica em áreas remotas e de difícil acesso, relatou o diretor regional de Confresa, Raimundo Soares de Souza. Essenciais no atendimento de ações pedagógicas das escolas do campo, quilombola e indígena, os veículos também permitirão que os gestores estejam em constante diálogo com os municípios no desenvolvimento dos programas Mais MT Muxirum e o Alfabetiza MT. “A Diretoria Regional de Matupá é responsável pelo atendimento de sete secretarias municipais e 34 escolas e essa entrega facilitará, principalmente, no atendimento das escolas indígenas e quilombolas que ficam a 80 km da sede”, destacou a diretora regional, Marta Tibola. DREs Os municípios, polos regionais de educação, contemplados com os veículos são: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande.

