Iniciado no mês de agosto, o Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação segue até dezembro de 2021. Realizado de forma virtual, por meio do YouTube, o curso proporciona condições de melhor desempenho dos conselheiros para com a educação municipal.

A capacitação acontece por meio da Proposta do Plano de Trabalho e da UNCME – União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, envolvendo também os Conselhos Deliberativos das Comunidades Escolares – CDCE, o curso tem como parceira a secretaria de educação, que promoveu palestras para os conselheiros.

Cerca de 45 inscritos seguem com as capacitações, que oportuna aos conselheiros uma reflexão crítica sobre o papel social e político dos Conselhos em seus campos de atuação. O que é o Conselho, as suas atribuições, a legislação na educação são temas apresentados, no período de 40 horas semanais do curso. “A capacitação foi bem aderida, temos uma participação bem ativa dos conselheiros”, avalia a presidente do conselho de educação Monica Marques, frisando que 40% dos participantes são dos CDCE.

O Conselho Municipal de Educação de Alta Floresta é referência no estado, quando se trata de engajamento com as funções e desenvolvimento das ações. O município trabalha de forma integrada as políticas educacionais, com as três câmaras, Fundeb, Alimentação Escolar e Educação Básica.