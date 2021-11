Educação 13/11/2021 06:03 Programa de erradicação do analfabetismo alcança 59 municípios e beneficia mais de 9 mil estudantes Termo de adesão que formaliza a gestão compartilhada entre o Estado e as secretarias municipais foi assinado nesta sexta-feira (12.11) Programa implementado em 59 municípios atende 9 mil alunos - Foto por: David Borges O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), formalizou nesta sexta-feira (12.11) a adesão de 59 municípios ao programa Mais MT Muxirum, de erradicação do analfabetismo. Os termos efetivam a a gestão compartilhada entre o Estado e secretarias municipais de Educação, na condução da alfabetização de jovens - a partir de 15 anos - e adultos. As aulas tiveram início no mês de setembro e já são mais de 9. 642 mil estudantes aprendendo a ler e escrever em todas as regiões de Mato Grosso. “Quando lançamos o programa Mato Grosso registrava 199 mil jovens e adultos analfabetos nos 141 municípios, o que representa 5,9% da população acima dos 15 anos. Sem as parcerias e a expressiva colaboração da comunidade não teríamos iniciado o programa nesses 59 municípios. A meta é que mais cidades sejam contempladas com as ações do programa nos próximos anos. Temos alfabetizadores e coordenadores emocionados por estarem fazendo parte da erradicação do analfabetismo de seus municípios”, declara o secretário de Estado, Alan Porto. O Mais MT Muxirum – palavra do tupi guarani que significa “mutirão”, “fazer juntos” - é desenvolvido em um regime de parceria entre Estado e municípios, com investimentos de R$ 14,7 milhões ao ano. Lançado pelo Governo do Estado, por meio da Seduc, em agosto desde ano, possui como objetivo a erradicação do analfabetismo em Mato Grosso. O programa é executado pelo município, com atendimento flexibilizado quanto ao local – pode ocorrer em centros comunitários, igrejas, escolas – e com turma reduzida, de 10 a 15 alunos no máximo. Atualmente, são 77 coordenadores municipais e 862 alfabetizadores. O coordenador é responsável por acompanhar e orientar o trabalho pedagógico desenvolvido pelos alfabetizadores, intervindo, quando necessário, em função dos pressupostos teórico-metodológicos da alfabetização de adultos. Também faz registros periódicos da aprendizagem dos estudantes, auxiliando os alfabetizadores a redimensionar a sua prática pedagógica para atender as especificidades de cada turma. Tanto coordenadores como alfabetizadores realizam a busca ativa de jovens e adultos interessados em participar do programa.

