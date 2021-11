Educação 13/11/2021 06:27 Kauane Porpério/Unema Reitor da UNEMAT visita o Campus Universitário de Alta Floresta Foto: Divulgação Nesta semana, o reitor da UNEMAT, Rodrigo Bruno Zanin, esteve em Alta Floresta visitando nosso campus universitário. A visita teve o objetivo principal de mostrar a importância da Universidade do Estado de Mato Grosso para a população e autoridades de Alta Floresta. O reitor, que teve um dia cheio de compromissos, compareceu à uma reunião com o prefeito do município de Alta Floresta, Chico Gamba, acompanhado da Diretora Político-Pedagógica e Financeira – DPPF, Ivone Vieira da Silva, e da Diretora de Unidade Regionalizada Administrativa – DURA, Clades Zimmermann. Na conversa, o reitor e as diretoras puderam fortalecer os laços entre a UNEMAT e o Poder Executivo do município, abrindo espaço para parcerias. Em seguida, aconteceu um encontro com os vereadores do município, o Reitor fez uma apresentação, mostrando dados como a quantidade de cursos e profissionais formados pela UNEMAT, frisando a atuação da instituição no desenvolvimento social e econômico dos municípios do estado de Mato Grosso. No período vespertino, ocorreu uma entrevista ao vivo para o Programa Olho Vivo da TV Nativa, em que o reitor teve a oportunidade de falar para os munícipes de Alta Floresta, dentre os quais estão alunos e pais de alunos. Na oportunidade, Rodrigo Bruno Zanin falou sobre a possibilidade de retorno das aulas presenciais e manifestou felicidade em estar visitando nossa comunidade acadêmica. Posteriormente, foi feita a entrega do projeto, de construção do ginásio de esportes, doado pelo grupo JMD Urbanismo. Por fim, o reitor e as diretoras se reuniram com os professores e profissionais técnicos para uma conversa sobre as demandas do campus, bem como sobre os atuais e futuros desafios da instituição.

