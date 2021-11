Educação 20/11/2021 06:35 Seduc debate implementação de Diretorias Regionais de Educação Modelo praticado em outros Estados do país reorganiza e aprimora eficiência no atendimento às unidades escolares Foto por: David Borges/ A secretaria de Estado de educação (Seduc) realizou, na manhã desta sexta-feira (19.11), um amplo debate com os servidores da educação sobre a implementação das Diretorias Regionais de Educação (DREs). A estrutura eleita pela secretaria segue o modelo aplicado na maior parte dos Estados do país e, partir de 2022, Mato Grosso passará a contar com 15 diretorias cujo objetivo é implementar o modelo de gestão descentralizada. As Diretorias Regionais de Educação são divisões administrativas que coordenam a aplicação da política educacional do Estado em diferentes municípios. Cada diretoria regional é composta por unidades organizacionais como Coordenação de Gestão Pedagógica, Coordenação de Gestão Escolar, Coordenação Financeira, Coordenação de Formação e demais conteúdos relacionados à gestão da educação. “As DREs estão sendo criadas para aperfeiçoar todas as ações planejadas pelo Governo do Estado para educação. Não seria viável desenvolvermos tantos programas, ampliarmos os projetos sem que aproximássemos a secretaria aos municípios, às pessoas. Com isso caminhamos para nosso maior propósito que é melhora dos índices da educação. Nós faremos o ensino de Mato Grosso ser um dos melhores do país”, destaca o secretário Alan Porto. A regionalização foi idealizada após sucessivas visitas técnicas em Estados com sistemas semelhantes como Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Com isso, para viabilizar que as unidades escolares dos 141 municípios sejam continuamente atendidas por um desses 15 polos, a Seduc vai implementar Núcleos Regionais de Educação, em municípios mais distantes, com muitas escolas na zona rural e salas anexas, vinculados a essas diretorias. "Esse encontro foi muito relevante, nos trouxe esclarecimentos sobre como será a nova estrutura das Diretorias Regionais. Além de nos apresentar mais informações sobre essa nova estruturação e tirar todas as dúvidas, houve a divulgação das datas previstas para a publicação do edital da formação das equipes que estarão atuando nessas diretorias. Esse debate trouxe um alento para todos nós, profissionais da educação", afirmou Edileuza Maçaneiro, diretora regional de Alta Floresta. As DREs estarão em localidades que contam com o maior número de estudantes. Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Várzea Grande e Querência, são os polos denominados como “mini Seducs”. "Eu gostei de todo encontro porque eu vejo a Seduc desenvolvendo ações com muita transparência, os recursos estão chegando na escola de forma mais rápida e nós estamos conseguindo trabalhar de maneira mais eficiente", declarou Vanderlei Santos, assessor pedagógico de Juara.

