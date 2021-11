Educação 22/11/2021 10:03 Marcelo Carvalho | PMAF Alta Floresta: educação aplicará avaliação do SAEB/2021 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica para os estudantes do 5º e 9º anos está acontecendo em Alta Floresta. Alunos da rede Municipal de ensino de Alta Floresta irão realizar nesta semana a Prova SAEB. A secretaria Municipal de Educação em parceria com a Assessoria da Seduc na pessoa do Assessor José Marcos dos Santos que é o coordenador do SAEB, realiza a aplicação dessa avaliação que é de extrema importância e visa avaliar a Educação Básica no Município, para aferir os resultados do desenvolvimento da Educação Básica nos últimos anos. A aplicação da prova para os alunos das escolas municipais acontece em 3 locais, e serão divididos da seguinte forma: DIA 23 – Terça-Feira, os alunos de 5º ao 9º ano das escolas Geny Silvério e Nilo Procópio, irão fazer a prova no Instituto Federal-IFMT.

DIA 24 – Quarta-Feira, os alunos de 5º ao 9º ano das escolas Vicente Francisco e Benjamin Pádoa, farão a prova na Escola Municipal Professor Benjamin Pádoa.

DIA 26 – Sexta-Feira, os alunos do 5º ano das escolas, Sônia Faleiro e Jardim das Flores farão a prova na Escola Municipal Jardim das Flores (Prédio Novo). Importante ressaltar que os ônibus estarão levando os alunos até o local de prova, saindo de frente das escolas de Ensino Fundamental que estão em reforma para isso o estudante que vai usar o transporte deve estar esperando o ônibus a partir das 06h30min em frente a sua escola se ela estiver em reforma, para embarcar no transporte, pois às 7:00h terá um café da manhã para todos, no local de prova antes do inicio da Avaliação. Os pais e alunos devem estar atentos uma vez que é de suma importância para a família e para o município que o estudante não fique de fora desta avaliação e a Secretaria de Educação fará tudo que for necessário para que eles estejam no local da prova no horário determinado.

