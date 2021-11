Educação 23/11/2021 05:48 Estudantes representam MT em Paralimpíadas Escolares realizada em São Paulo - Foto por: Divulgação De 23 a 27 de novembro, estudantes de oito municípios mato-grossenses representam o Estado na etapa nacional das Paralimpíadas Escolares 2021. A competição, que é considerada a maior do mundo para pessoas com deficiência em idade escolar, é organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e ocorrerá em São Paulo (SP). Para garantir a participação delegação mato-grossense na competição nacional, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) providenciou a mobilização, organização e a viagem dos atletas com deficiência, técnicos e dirigentes. “As pessoas com deficiência têm todo carinho dessa gestão do Governo do Estado e de toda nossa equipe na Secel. Vamos trabalhar cada vez mais para que mais e mais atletas mato-grossenses possam participar dessa competição. Estamos torcendo pelos resultados, mas principalmente pela vivência que esses atletas terão nesse momento tão especial do desporto paralímpico nacional”, expõe o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Jefferson Carvalho Neves. Disputando nas modalidades adaptadas de atletismo, natação e tênis de mesa, a delegação mato-grossense conta com atletas dos municípios de Alta Floresta, Alto Araguaia, Canarana, Castanheira, Cuiabá, Paranatinga, Rondonópolis e Várzea Grande. Uma equipe da Secel também faz parte do grupo que representa o Estado. Em 2020, o evento não foi realizado devido à pandemia de Covid-19. Na última edição, em 2019, Mato Grosso conquistou 13 medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze. Na edição deste ano, mais de 900 atletas de todas as regiões do país disputam em 13 modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas (formato 3x3), bocha, futebol de 5 (para cegos), futebol de 7 (para paralisados cerebrais), goalball, judô, natação, parabadminton, parataekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. A cerimônia de abertura das Paralimpíadas Escolares 2021 será realizada na noite desta terça-feira (23.11), no Anhembi, em São Paulo. Sem presença de público, a festividade será transmitida ao vivo nos canais do Youtube e Facebook do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a partir das 19h. Já as competições vão começar na quarta-feira (24.11), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

