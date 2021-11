Educação 24/11/2021 15:08 Alta Floresta: Escola do Corpo de Bombeiros Militar divulga resultado das inscrições deferidas no processo seletivo A diretoria da Escola Estadual Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II “Vitória Furlani da Riva”, no município de Alta Floresta, divulgou na tarde de ontem terça-feira (23.11), o edital com a relação dos alunos que tiveram inscrição deferida no processo seletivo para realização das provas. O edital pode ser acessado clicando aqui. De acordo com o documento, foram realizadas um total de 567 inscrições, sendo 561 deferidas e 6 indeferidas por estarem fora da idade para ano de estudo ou por falta de documentação, conforme justificativa descrita no edital. Os candidatos indeferidos, tem o prazo de 48 horas, a partir da divulgação deste edital, para entregar os documentos pendentes na Secretaria da unidade escolar. Dúvidas e outras informações podem ser obtidas através dos contatos (66) 3521-1543 ou pelo Whatapp (66) 99602-8148. Sobre o processo seletivo São ofertadas um total de 390 vagas para o Ensino Fundamental, sendo 60 para o 9° Ano (8ª série), no período matutino, 150 vagas para o 6° Ano (5ª série), 120 para o 7° Ano (6ª série) e 60 para o 8° Ano (7ª série), período vespertino. As provas serão aplicadas no dia 05 de dezembro de 2021. O edtial de abertura do processo seletivo pode ser consultado clicando aqui.

