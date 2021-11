Educação 26/11/2021 08:36 Processo seletivo da Secretaria Estadual de Educação tem 41,6 mil inscritos As provas serão realizadas no dia 12 de dezembro pelo Instituto Selecon sem custos ao Estado Foto: Divulgação Mais de 40 mil inscritos vão participar do Processo Seletivo Simplificado (PPS) da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). As inscrições terminaram nesta terça-feira (23.11) e visam a contratação temporária de profissionais que irão atuar na rede estadual de ensino, no ano letivo de 2022. Conforme levantamento da secretaria, foram registradas 41.680 mil inscrições. Os profissionais admitidos irão desempenhar funções em carga horária de 30 horas semanais e contarão com salários de R$ 1.422,39 a R$ 4.436,54 ao mês. As provas serão realizadas no dia 12 de dezembro na Diretoria Regional de Educação (DRE), selecionada pelo candidato no ato de inscrição. O processo tem como objetivo a seleção de professor, técnico administrativo educacional (TAE) e apoio administrativo educacional (AEE) para contratação temporária em demandas que não são caracterizadas como vagas de concurso, tais como aulas residuais e licença médica, para substituir servidores efetivos que, anualmente, são designados para funções como diretor, coordenador, secretário, assessor pedagógico na rede escolar. “Com ações baseadas em evidências, e equipe de gestores que se propuseram inovar, mudamos a forma de contratação e alcançamos a feliz meta de 41 mil profissionais inscritos no processo seletivo da Seduc. Esse número é reflexo do que a população realmente deseja - a transparência e a isonomia no processo de contratação. A Secretaria de Estado de Educação vive uma nova realidade, um novo jeito de fazer educação e quem ganha com isso são os estudantes”, destacou o secretário estadual de Educação, Alan Porto. O certame é organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Instituto Selecon), sem custo para o Estado, já que o pagamento da empresa se dá por candidato inscrito. As provas para o cargo de Apoio Administrativo Educacional e Técnico Administrativo Educacional, serão aplicadas no turno da tarde e as provas para o cargo de Professor de Educação Básica, serão aplicadas no turno da manhã. Os cartões de Confirmação de Etapa (CCE) para as provas, contendo o local, a sala e o horário de realização das provas, estarão disponíveis no site do Instituto Selecon www.selecon.org.br, a partir de 08/12/2021. O conteúdo programático será constituído por questões de língua portuguesa, informática básica, raciocínio lógico e matemática, conhecimentos gerais e específicos. Para professor da Educação Básica haverá prova objetiva e discursiva. Os profissionais que irão atuar nas unidades especializadas (Tempo Integral, Educação Especializada, Sistema Prisional, Sistema Socioeducativo e Educação Quilombola), além de participar do processo seletivo simplificado, após a classificação final, deverão passar por avaliação de perfil e etapa eliminatória conduzida pela Seduc-MT, de forma a atender aos critérios específicos necessários para estas unidades. Após aprovados, os profissionais deverão passar por avaliação semestral por desempenho, que irá analisar o cumprimento de requisitos mínimos como assiduidade, realização de diário de classe, plano de aula, entre outras obrigações.

