Educação 26/11/2021 17:02 Marcelo Carvalho | PMAF Prefeitura de Alta Floresta abre cronograma de rematrículas e matrículas na rede municipal de educação A Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta já publicou a portaria com as orientações gerais e os critérios para a rematrícula e matrícula na Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2022. Pais e responsáveis, é importante ficar atento aos prazos, pois a parceria entre pais e instituição de ensino é fundamental para educação e socialização da criança. Confira os prazos para rematrículas e novas matrículas na Rede Municipal de Ensino de Alta Floresta. Das matrículas nas escolas de Educação Infantil (de 0 a 6 anos - creches e pré-escolas) De 24/11 a 01/12/21 – Renovação da matrícula na escola. Dia 02/12/21 – Matrícula para alunos transferidos de outras escolas, para o ano de 2022. Do dia 06/12 à 09/12/21 – matrícula para alunos convocados pela Secretaria Municipal de Educação que estão na lista de espera. Dia 10/12/21 – Publicação do Quadro de Vagas e lista de espera da rede pública municipal de ensino pela Secretaria municipal de educação e Unidades Escolares. A partir do dia 10/12/21 – Realizadas das matrículas para alunos novos. Para matrículas nas escolas de Ensino Fundamental (a partir de 06 anos) Do dia 24 à 01/12/21 será o período para realização da rematrícula na escola. A partir do dia 10/12/21 - serão realizadas as matrículas dos alunos novos.

