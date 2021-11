Educação 27/11/2021 09:30 MT - Escola expõe produtos da agricultura familiar para explicar alimentação saudável Frutas como banana, melancia e abacaxi, além de cenoura, pepino e beterraba encheram os olhos dos participantes Os alunos explicaram as vantagens das frutas e verduras - Foto por: Divulgação Com destaque para os produtos adquiridos da agricultura familiar para compor a alimentação escolar, a Escola Estadual Loureço Peruchi, localizada no município de São José dos Quatro Marcos, realizou a Semana de Atividades de Educação Alimentar e Nutricional (EAN). O evento foi apresentado a toda a comunidade escolar e teve uma grande participação dos pais. Segundo a diretora Leide Carla Costa de Souza, o foco do evento foi mostrar através dos conteúdos escolares interdisciplinares a importância de uma alimentação saudável. Frutas como banana, melancia e abacaxi, além de cenoura, pepino e beterraba que foram expostos encheram os olhos dos participantes. “Colocamos em vários pontos, as frutas e verduras que são compradas dos pequenos agricultores. São produtos frescos, nutritivos e também geram renda para quem produz”, assinala a gestora. A coordenadora Thays Rocha Zagui Giandotti lembra que o tema alimentação saudável envolveu toda a comunidade escolar. “Com esse trabalho, buscamos incentivar e estimular os alunos a criar hábitos alimentares saudáveis e aprender a importância de cada alimento para sua saúde”, frisa a coordenadora.

