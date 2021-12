Educação 01/12/2021 07:57 NOVOS ALUNOS: Cadastramento para solicitação de novas matrículas inicia nesta quarta-feira (01.12) - Foto por: David Borges Seduc MT A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) inicia nesta quarta-feira (01.12) o período de cadastramento de novos usuários no Portal Matrícula Web. Esse é o primeiro passo para o ingresso na rede estadual de ensino. O período de solicitação e confirmação das vagas para os novos estudantes será de 10 a 14.01.2022 para unidades escolares do município de Cuiabá e no período de 11 a 14.01.2022 para os demais municípios do Estado de Mato Grosso. Antes de solicitar a matrícula web é preciso fazer o cadastro do usuário, por meio do site www.seduc.mt.gov.br ou matricula.seduc.mt.gov.br Em caso de dúvidas, o site contém manual e vídeo contendo o passo-a-passo para criação do login e senha de acesso e uma aba com perguntas frequentes. Além disso, para sanar as demais dúvidas existentes pais, responsáveis e alunos poderão acessar a aba “fale conosco”. A segunda etapa das matrículas consiste na solicitação das vagas que ocorrerá no período de 10.01.2022 (a partir das 8:00 horas) a 14.01.2022 (até as 18:00 horas) para unidades escolares do município de Cuiabá e no período de 11.01.2022 (a partir das 8:00 horas) a 14.01.2022 (até as 18:00 horas) para os demais municípios do Estado de Mato Grosso. O prazos e datas estipuladas seguem a Portaria nº 519/2021/GS/SEDUC MT, retificada em parte pela Portaria nº 751/2021/GS/SEDUC MT. Durante esse processo é importante acompanhar o processo de solicitação, uma vez que a matrícula só será efetivada quando validada pela unidade escolar. O aluno maior de idade ou o pai/responsável pelo aluno menor de idade deverão comparecer na unidade escolar de opção para confirmação da matrícula, munidos dos documentos exigidos na portaria. A solicitação de vagas nas unidades escolares que não constam na lista, os pais ou responsáveis devem procurar diretamente a secretaria da unidade escolar pretendida no mesmo período da solicitação de vagas da Matrícula Web. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Diretorias Regionais de Educação e unidades escolares participantes da Matrícula Web disponibilizarão em suas unidades terminais de computadores e apoio para os pais ou responsáveis que não possuam acesso à internet ou que tenham dificuldades para solicitar as vagas através da Matrícula Web. CLIQUE AQUI PARA TER ACESSO A PORTARIA 751/2021/GS/SEDUC MT.

