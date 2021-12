Educação 08/12/2021 08:25 Rebeca Cruz | Seduc-MT MT - Estudantes da Escola Estadual produzem jornal colaborativo sobre agroecologia Iniciativa faz parte do ensino de pedagogia de alternância desenvolvido na unidade escolar Os estudantes do ensino médio Técnico em Agroecologia, da Escola Estadual Jaraguá, em Água Boa, produzem o periódico digital “Boletim Informativo do Curso de Agricologia”. O material tem como objetivo divulgar as ações realizadas na escola, por meio do ensino-aprendizagem de pedagogia de alternância e exercitando diferentes modalidades. Para a produção, eles recebem a orientação dos professores Bruno Henrique Pereira de Oliveira e Karina Pinheiro Zaratim. A ideia da produção do boletim surgiu após um intercâmbio da equipe a uma escola estadual, no município de Terra Nova do Norte. Para Karina, a inserção desse grupo de trabalho trouxe contribuições em diversos aspectos para a formação dos alunos. “A criação do jornal veio para que os estudantes compreendam que a comunicação está para além de informar as notícias que ocorrem dentro do nosso local. Tem sido um trabalho muito importante, o sentimento de pertencimento à escola dos estudantes tem crescido”, destacou a professora. Além do jornal, o trabalho de mídia também é feito pelo Instagram e Site. O periódico já tem cinco edições produzidas. Entre as pautas do jornal estão notícias sobre as ações desenvolvidas na escola, datas comemorativas, Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e agricultura familiar. Além das pautas fixas como frases ditas por autores da área de agroecologia e entrevista com os alunos e professores orientadores dos grupos de trabalho. A orientadora pedagógica da prática profissional, Ana Paula Zaratim Pinheiro, ressalta que a iniciativa é um sucesso e tem influenciado muitos alunos a seguir carreira no jornalismo. Ela acrescenta que a escola pretende construir um projeto de profissionalização nos jovens na área da comunicação, para trabalhar matérias como fotografia e mídias digitais. “Com o boletim informativo estamos conseguindo divulgar os trabalhos feitos na escola e obtendo um alcance maior. Estudantes que não conheciam nosso trabalho, agora passam a ter essa oportunidade. Foi uma ótima iniciativa e está dando muito certo. Muitos pais têm mandado mensagem felizes de ver seus filhos como protagonistas nos vídeos do Instagram”, concluiu a orientadora. Confira a 4° edição do Boletim Informativo do Curso de Agroecologia (Supervisão de Evelyn Ribeiro)

