Educação 13/12/2021 07:04 Segundo módulo da formação do Alfabetiza MT será realizado nesta segunda-feira (13) O Alfabetiza MT foi lançado pelo Governo do Estado em agosto deste ano e visa garantir a alfabetização das crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental O segundo módulo da formação do Programa Alfabetiza será realizado nesta segunda-feira (13.12). Com o tema “Alfabetização no Centro da Política Educacional”, o evento contará com a participação de quatro formadores divididos em salas diferentes. O Alfabetiza MT foi lançado pelo Governo do Estado em agosto deste ano e visa garantir a alfabetização das crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental, nos 141 municípios. A iniciativa é desenvolvida com apoio da Fundação Lemann, Associação Bem Comum e Instituto Natura. A capacitação será por videoconferência e é voltada aos secretários municipais de educação, coordenadores regionais e municipais, além de diretores das Diretorias Regionais de Ensino (DREs). Heldeana Romão Carvalho é formadora da Lyceum Consultoria, uma das instituições parceiras no projeto. Segundo ela, o tema escolhido propõe uma reflexão sobre os desafios da alfabetização nas redes de ensino. “Pretendemos trabalhar com os profissionais a questão da responsabilidade individual, social e política, propondo estratégias de acompanhamento das escolas no processo de alfabetização”, ressaltou.

