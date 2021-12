As entrevistas foram realizadas com temas diversificados e alguns grupos fizeram questão de falar do momento de pandemia, do retorno das aulas e desafios vivenciado

Alunos do ensino médio da Escola Estadual Ênio Pipino, em Sinop, transformaram a sala de aula em uma espécie de redação. É que na disciplina de língua portuguesa, estudantes do 2º ano, do período matutino, de língua portuguesa trabalharam os gêneros textuais da esfera jornalística – notícia, entrevista e reportagem. Com o sucesso do trabalho, graças à produção de textos inéditos, os alunos criaram um blog para divulgar as notícias.

Segundo a responsável pelos trabalhos, professora de língua portuguesa Élidi Pavanelli Zubler, os alunos foram organizados em grupos como “repórteres” e saíram com as pautas definidas. As entrevistas foram realizadas com temas diversificados e alguns grupos fizeram questão de falar do momento de pandemia, do retorno das aulas e desafios vivenciados.

“As notícias foram escritas a partir de fatos já ocorridos e as entrevistas deveriam ser inéditas. Como estávamos reiniciando as aulas de modo presencial, orientamos que entrevistassem colegas, professores e familiares de modo presencial ou remoto”, afirmou.

Como as entrevistas foram com temáticas atuais e inéditas, os alunos queriam publicá-las para que outros colegas, pais e comunidade pudessem ler. “Deixei eles decidirem como publicar, algumas turmas utilizaram aplicativos, outras fizeram no Word e enviaram e algumas criaram blog. Por fim, decidimos criar um único blog e postar as entrevistas de todas as turmas”, salientou.

O trabalho desenvolvido pela professora está previsto na BNCC e contemplou competências e habilidades relacionadas a compreender e analisar processos de produção e circulação de textos da esfera jornalística e textos multisemióticos. Além de habilidades de oralidade, elaborar entrevistas e converter textos orais em produções escritas.