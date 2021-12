Educação 22/12/2021 07:55 Alta Floresta: Aluna da Escola do Corpo de Bombeiro Militar conquista segundo lugar em concurso estadual de redação A estudante escreveu um texto sobre o tema: “A mulher negra e o enfrentamento ao racismo em Mato Grosso” Foto: Divulgação A jovem Emilly Favarib da Silva, estudante da Escola Estadual Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro ll “Vitória Furlani da Riva", no município de Alta Floresta , conquistou o segundo lugar no concurso de redação promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que integra o projeto Pré-Enem [email protected] MT. O tema central foi “A mulher negra e o enfrentamento ao racismo em Mato Grosso” e o edital de resultado poder acessando clicando aqui. De acordo com edital, em primeiro lugar ficou a estudante Gabrielly Luiz Ferreira, da Escola Estadual Ministro João Albert, no município de Nova Xavantina. Em terceiro lugar, Bárbara Vitória Silva Santos, da Escola Estadual Antônio Cristino Cortes (Barra do Garças). Segundo o regulamento do concurso, a estudante, o professor de Língua Portuguesa e a escola serão premiados. A Seduc ainda vai divulgar o dia de entrega e quais serão as premiações. A redação foi avaliada em três etapas; na primeira, os professores de Língua Portuguesa da escola em que o estudante está matriculado selecionaram os três melhores textos daquela unidade. Depois, encaminharam os textos, digitalizados, para a Diretoria Regional de Educação (DRE) à qual pertencem. Na segunda etapa, equipes das 15 DREs de Mato Grosso avaliaram as redações enviadas pelas escolas e escolheram as três melhores de cada polo. Na terceira e última etapa, os textos selecionados pelas Diretorias Regionais foram analisados por avaliadores da sede da Seduc, em Cuiabá. Histórico O Colégio Militar Dom Pedro II é primeira unidade de ensino sob a direção do Corpo de Bombeiros Militar em Mato Grosso. A instituição foi inaugurada em agosto de 2018, em Alta Floresta (a 800 km de Cuiabá). Em 2020, a instituição de ensino ficou em 1° lugar no resultado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do município e em 4° lugar entre todas as escolas públicas do Estado de Mato Grosso.

Voltar + Educação