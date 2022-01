Educação 03/01/2022 06:32 IFMT lança edital de concurso público para docentes; são ofertadas 12 vagas Reprodução O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) lançou na sexta-feira, dia 31 de dezembro, o edital nº 126/2021 de concurso público para seleção de docentes. A oferta é de 12 (doze) vagas de cargo efetivo no Magistério Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto. A inscrição para concorrer ao cargo/área de docente não será realizada para um campus específico, somente para a área de conhecimento pretendida. Acesse a publicação do Diário Oficial da União –https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-126-de-30-de-dezembro-de-2021-371472486 As inscrições estarão abertas a partir das 8h do dia 10 de janeiro até às 23h59 do dia 23 de janeiro de 2022. O candidato deve preencher todos os dados do formulário de inscrição presente no site – http://selecao.ifmt.edu.br Após realizar a inscrição, deve gerar e imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição. O valor da taxa de inscrição para o cargo de Professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). O prazo para solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição é de 10 a 12 de janeiro de 2022. O candidato deve ficar atento às regras do edital para solicitar a isenção. A seleção para docentes compreenderá as seguintes fases: Prova Objetiva (de caráter eliminatório e classificatório); Prova de Desempenho Didático (de caráter eliminatório e classificatório) e Prova de Títulos (de caráter unicamente classificatório). A prova objetiva será aplicada no dia 20 de março de 2022. A prova de desempenho didático será nos dias 23 e 24 de abril de 2022. A prova de títulos (entrega de títulos/documentos) será no dia 15 de maio de 2022. O resultado do concurso está previsto para ser divulgado no dia 07 de junho de 2022. Acesse, abaixo, o cronograma de execução do concurso público. Mais informações e prazos poderão ser consultados no endereço eletrônico: http://selecao.ifmt.edu.br.

