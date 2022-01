Educação 08/01/2022 07:57 Redação I Nativa News Alunos da E.E. JVC de Alta Floresta devem escolher a trilha de aprofundamento no ato da matrícula Foto: Reprodução Com a implementação do Novo Ensino Médio em escolas estaduais de Mato Grosso este ano, os pais, responsáveis ou estudantes maiores de idade deverão, obrigatoriamente, informar, no ato da matrícula, qual será a Trilha de Aprofundamento da Área de Conhecimento ou a Trilha Aprofundamento em Educação Profissional Tecnológica (EPT) a ser cursada pelo estudante no ano letivo de 2022. Esta escolha ocorrerá no processo de matrícula de novos estudantes da E.E. Jayme Veríssimo de Campos Jr. que oferta o novo ensino médio. A Trilha de Aprofundamento é a área de conhecimento em que o estudante deseja se desenvolver, de acordo com as habilidades Ciências da Natureza e suas Tecnologias (biologia, física e química), Linguagens e suas Tecnologias (português, inglês, educação física e arte), Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (história, geografia, sociologia e filosofia), Matemática e suas Tecnologias e Educação Profissional Tecnológica. Ao acessar a página, será necessário selecionar a escola, turno, série/ano da Trilha de Aprofundamento que o estudante pretende cursar, por exemplo: 1º ano do Ensino Médio > Regular > Ano > 1º Ano Cien.Natureza. O estudante poderá optar por adicionar uma trilha integrada, ou seja, com duas áreas do conhecimento, por exemplo: Ciências Humanas e Matemática, ou Linguagens e suas Tecnologias e Matemática, dependendo do que for disponibilizado por cada escola. As matrículas para os novos alunos começam nesta segunda (10.01), nas escolas estaduais em Cuiabá e no período de 11 a 14 de janeiro de 2022, nas escolas dos demais municípios do Estado. Tanto a matrícula como a seleção da área de conhecimento, devem ser feitas diretamente no Portal Matrícula Web 2022. A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) reforça que para efetuar a matrícula é necessário que os pais ou responsáveis já tenham realizado o cadastro de usuário pelo site da Secretaria Estadual de Educação (Seduc). “A nossa orientação é para que as a famílias conversem com os estudantes antes, para que tenham definido a área em que pretende cursar, qual tem mais afinidade ou se identifique, pois é uma escolha muito importante e que auxiliará este estudante futuramente”, explicou o líder do Núcleo de Dados, Informações e Estatísticas, Rodrigo Jacob. Novo Ensino Médio A Lei nº 13.415/2017 instituiu uma mudança na estrutura do ensino médio, além do novo modelo de aprendizagem por áreas de conhecimento, houve a ampliação no tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para mil horas anuais. Aliado à Base Nacional Comum Curricular, o Novo Ensino Médio proporciona ao estudante optar por uma formação técnica e profissionalizante, tendo como objetivo garantir uma educação de qualidade. Ele começa a ser implementado em Mato Grosso a partir deste ano para os alunos do 1º ano.

