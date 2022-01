Educação 10/01/2022 06:04 Midianews Mendes diz que educação é prioridade e mantém aulas presenciais Foto: Reprodução O governador Mauro Mendes (DEM) confirmou que as aulas na rede estadual de educação em Mato Grosso permanecerão 100% presenciais neste ano mesmo com a escalada nos casos de Covid-19 e Influenza no Estado. O ano letivo começa no dia 07 de fevereiro. Mendes afirmou que é preciso tratar a Educação com respeito no Brasil. “Vão voltar normalmente. Não será alterado. Nós temos que tratar a Educação com mais respeito. A minha filha estava em Portugal quando começou a pandemia. Lá a Educação foi a última a parar e a primeira a voltar”, disse Mendes. “Aqui no Brasil, foi o contrário. A Educação foi a primeira que parou e a última que voltou. Aí, depois vem falar que Educação é prioridade”, acrescentou. As aulas presenciais retornaram no Estado em outubro do ano passado, após mais de um ano e meio em razão da pandemia da Covid-19. Mendes minimizou a escalada da Covid nas últimas semanas. Segundo ele, os piores casos são de não-vacinados, o que corresponde a uma baixa parcela da população. Vacinação Todos os profissionais da educação de Mato Grosso já tiveram a oportunidade de tomarem as duas doses da vacina contra a Covid-19. Além disso, adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos também já podem tomar a vacina. Já a vacinação para as crianças entre 5 e 11 anos foi liberada pelo Ministério de Saúde nesta quarta-feira (6) e deve começar em breve no Estado. Medidas de biossegurança O uso da máscara facial continua obrigatório em todo o Estado de Mato Grosso. O profissional de educação e estudadentes que testarem positivo para a Covid-19 devem ficar afastados pelo período indicado pelo profissional da saúde. A aferição de temperatura dos estudantes também continuará obrigatória na entrada da escola, não podendo assistir aulas quem apresentar febre.

Voltar + Educação