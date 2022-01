Educação 14/01/2022 16:17 Seduc divulgará classificação final dos profissionais contratados no dia 20 de janeiro Foto: Divulgação A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) fará a divulgação e homologação da classificação final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) no dia 20 de janeiro. O seletivo foi realizado em dezembro de 2021 e visa a contratação temporária de profissionais que irão atuar na rede estadual de ensino, no ano letivo de 2022. As contratações serão por polo de inscrição e o chamamento será por ordem decrescente de classificação. Com isso, os profissionais da educação terão um número maior de opções para escolher as vagas em substituição aos profissionais da educação. O processo seletivo preencherá vagas existentes e também será cadastro reserva para professor, técnico administrativo educacional (TAE) e apoio administrativo educacional (AEE). Os profissionais admitidos irão desempenhar funções em carga horária de 30 horas semanais, com salários de R$ 1.422,39 a R$ 4.436,54 ao mês. Esta semana o Instituto Selecon, responsável pela realização do exame, divulgou o Resultado Preliminar da Nota da Prova Discursiva que pode ser conferido aqui.

