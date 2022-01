Educação 15/01/2022 13:32 Governo lança licitação para aquisição de kit uniforme para estudantes da rede estadual A aquisição beneficiará 380 mil estudantes de 727 escolas regulares no Estado, além de salas anexas do sistema penitenciário da rede pública estadual O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), deu início ao processo licitatório para aquisição do kit de uniforme completo para todos os estudantes da rede estadual de ensino. A ata foi publicada no Diário Oficial e a previsão é de que os uniformes sejam entregues até março de 2022. O pregão eletrônico para registro de preço está marcado para o dia 26 de janeiro. O kit de uniforme escolar é individual e contém duas camisetas, duas bermudas, uma calça, um casaco, e um par de tênis. Serão entregues todos de uma vez para cada aluno matriculado. A aquisição beneficiará em torno de 380 mil estudantes de 727 escolas regulares no Estado, além de salas anexas do sistema penitenciário da rede pública de ensino estadual. Segundo o secretário de Educação, Alan Porto, a meta da Seduc é oferecer aos estudantes de Mato Grosso um ensino de qualidade, dispondo de todas as condições necessárias para que a participação seja frequente nas aulas. “Estamos investindo não só na parte física, como em todo o setor pedagógico. Com esse kit, somado ao kit de material escolar, nossos estudantes se sentirão reconhecidos, valorizados e, principalmente, motivados a estudar”.

Voltar + Educação