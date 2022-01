Educação 17/01/2022 17:40 Governo de MT dá posse aos gestores das Diretorias Regionais de Educação nesta terça-feira (18) O governador Mauro Mendes e o secretário estadual de Educação, Alan Porto, empossam nesta terça-feira (18.01) os diretores, adjuntos, coordenadores e assessores pedagógicos nomeados para as Diretorias Regionais de Educação (DREs). A solenidade será às 18h, no auditório Cloves Vettorato, Palácio Paiaguás. As Diretorias Regionais de Educação são estruturas organizacionais que atuarão em instância intermediária, subordinadas à Seduc, cuja missão é gerir a implantação, o monitoramento e a avaliação da política educacional da educação básica, nas unidades escolares, assegurando o acesso, a permanência e a aprendizagem dos estudantes. Outra função das DREs é implantar, implementar e fortalecer o regime de colaboração entre Estado e municípios. A criação das diretorias foi instituída por meio da Lei nº 11.668 e sancionada no dia 11 de janeiro de 2022. As diretorias ficarão distribuídas em 15 polos, contam com 15 diretores, 15 diretores adjuntos, 90 coordenadores regionais e 72 assessores pedagógicos. Serviço Assunto: Governo de MT dá posse aos gestores das Diretorias Regionais de Educação nesta terça-feira (18) Data e hora: Terça-feira (18.01), às 18h Local: auditório Cloves Vettorato (Palácio Paiaguás)

